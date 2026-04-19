Птицефабрика «Павловская» представит Нижегородскую область на конкурсе

Предприятие обошло на региональном этапе 37 компаний-участников.

Птицефабрика «Павловская» из Нижегородской области победила в региональном этапе конкурса Торгово-промышленной палаты «Золотой Меркурий», который проводится при поддержке национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Теперь предприятие представит регион на федеральном уровне, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Цель конкурса — повышение технологической обеспеченности продовольственной безопасности и создание условий для устойчивого роста производства в АПК. Всего на региональный этап поступило 44 заявки, из них 38 производств были допущены к участию.

Отметим, что птицефабрика «Павловская» — крупнейший производитель мяса птицы в Нижегородской области, ее история насчитывает более 60 лет. В настоящее время предприятие реализует проект по объединению фермерского подхода с передовыми технологиями.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.