В Азнакаеве Республики Татарстан 150 муниципальных служащих сдали нормы ГТО

Фестиваль ГТО среди муниципальных служащих Азнакаевского района Республики Татарстан, посвященный Дню местного самоуправления, прошел в универсальном спортзале «Чатыр-тау Арена», сообщили в министерстве спорта региона. Фестиваль проведен в ходе реализации государственной программы «Спорт России».
Мероприятие прошло 15 апреля. В нем приняли участие 150 человек из 15 учреждений — сотрудники исполкомов, управлений спорта, культуры, образования, финансовых органов и других структур.
Участники выполнили нормативы по наклону вперед, подниманию туловища, отжиманиям, подтягиваниям (или рывку гири) и стрельбе из пневматического оружия. Подсчет очков велся по 100-балльной системе.
Среди мужчин первое место разделили руководитель райисполкома Айдар Шамсутдинов и начальник управления спорта Рафис Минниханов. Среди женщин победила Ризалина Шаймиева из Совета поселка Актюбинский. Призеры награждены грамотами, медалями и подарками.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.