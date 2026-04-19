Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением электростанций и мостов в стране

Трамп считает, что США предложили Ирану справедливую и разумную сделку.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением всех электростанций и мостов на территории страны в случае отказа Тегерана от сделки. Об этом глава Белого дома написал в личном аккаунте в социальной сети Truth Social.

«Я надеюсь, что они на нее согласятся, так как в противном случае Соединенные Штаты уничтожат каждую электростанцию и все до единого мосты в Иране», — заявил Трамп.

По словам американского лидера, США предлагают Ирану «очень справедливую и разумную сделку».

Ранее KP.RU сообщал, что Тегеран получил от Вашингтона через посредника новые предложения по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Как заявили в Совете безопасности Ирана, на данный момент инициативы, переданные от США, рассматриваются исламским государством.

