Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением электростанций и мостов в стране

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением всех электростанций и мостов на территории страны в случае отказа Тегерана от сделки. Об этом глава Белого дома написал в личном аккаунте в социальной сети Truth Social.
«Я надеюсь, что они на нее согласятся, так как в противном случае Соединенные Штаты уничтожат каждую электростанцию и все до единого мосты в Иране», — заявил Трамп.
По словам американского лидера, США предлагают Ирану «очень справедливую и разумную сделку».
Ранее KP.RU сообщал, что Тегеран получил от Вашингтона через посредника новые предложения по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Как заявили в Совете безопасности Ирана, на данный момент инициативы, переданные от США, рассматриваются исламским государством.