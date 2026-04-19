Школьники и педагоги из Мытищ и Лобни посетили селекционный комплекс

Серия образовательных мероприятий прошла во Всероссийском институте кормов имени Вильямса.

Серия образовательных мероприятий для школьников и педагогов прошла во Всероссийском институте кормов имени Вильямса в подмосковной Лобне при поддержке нацпроекта «Кадры». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Учащиеся Марфинской школы в Мытищах побывали на экскурсии по селекционно-тепличному комплексу. Они увидели научные эксперименты, ознакомились с работой исследователей и узнали о современных задачах сельскохозяйственной науки.

Для учителей биологии из Лобни провели встречу с учеными, на которой обсудили вопросы профориентации школьников по направлениям сельского хозяйства, экологии и рационального природопользования. Специалисты представили актуальные разработки в области продовольственной безопасности, селекции растений и изучения микробиома кормовых культур.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.