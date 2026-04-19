Скончался художник и писатель Владимир Шинкарев

Художники Ольга Торбелутс и Дмитрий Шагин сказали, что художник и писатель Владимир Шинкарев, один из основателей творческой группы «Митьки», скончался в возрасте 72 лет.
Книга Шинкарева вдохновила арт-движение, центральным образом для которого является «митек», добродушний пьяница из Ленинграда.
Работы художника храняться в Третьяковской галерее в Москве, Русском музее и Эрамитаже в Петербурге, а также музее Виктории и Альберта в Лондоне и других музеях и галереях.
Как писатель Шинкарев известен рядом произведений, среди которых романы «Папуас из Гондураса» и «Максим и Федор».
