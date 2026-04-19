В Перми выбрали победителей конкурса молодых педагогов «Я самая! Я самый!»

Городской творческий конкурс для молодых педагогов «Я самая! Я самый!» прошел в Доме учителя в Перми в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в администрации города.
Мероприятие помогает начинающим учителям укрепить уверенность в себе, выразить свою педагогическую позицию и повышает престиж профессии. В заочном этапе участвовали более 50 молодых педагогов, 39 из них вышли в очный этап, где прошли испытания «Педагогический лайфхак» и «Хобби». 24 финалиста встретились на последнем испытании «Стильный педагог».
Абсолютным победителем в номинации «Воспитатель» стала Анастасия Качева из детского сада № 417. Абсолютный победитель в номинации «Учитель» — Наталья Гусельникова, учитель информатики Школы инженерной мысли имени Соловьева. В номинациях также определили призеров — педагогов из школ и детских садов Перми. Каждое испытание стало возможностью для участников обменяться опытом и завести новые знакомства.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.