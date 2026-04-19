Нижегородский прессово-рамный завод повысил эффективность цеха № 1

Эффективность прессового цеха № 1 повысили на нижегородском прессово-рамном заводе в соответствии с целями национального проекта «Средства производства и автоматизации». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Команда модернизировала и перераспределила штамповую оснастку, стандартизировала рабочие процессы. Улучшения внедрены на двух участках цеха: крыш и полов, а также панелей дверей и лицевых деталей.
Ключевым решением стала замена маркетных шпилек на азотные пружины. Это позволило устанавливать штампы не только на специализированные прессы, но и на более универсальное оборудование, сделав загрузку цеха равномерной. В результате проекта удалось снизить себестоимость и трудоемкость изготовления деталей, а также повысить производительность.
Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года.