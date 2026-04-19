Два Добро. Центра из Перми вошли в топ-150 лучших в России

Это места притяжения для добровольческой и благотворительной деятельности.

Два пермских Добро. Центра — на базе детско-юношеского центра «Фаворит» и на базе городского Дома молодежи — признаны одними из 150 лучших в России по итогам годового мониторинга, проведенного Ассоциацией волонтерских центров «Добро.рф», что соответствует целям нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в администрации города Перми.

В Перми сегодня работают восемь Добро. Центров на базе образовательных учреждений, НКО и муниципальных организаций. Они становятся центрами притяжения для добровольческой и благотворительной деятельности. Любой гражданин России старше 14 лет может зарегистрироваться на платформе Добро.рф и присоединиться к мероприятиям.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.