В Татарстане запустили два производства для модернизации коммунальных сетей

Два новых производства запустили в Республике Татарстан в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Они позволят ускорить и удешевить обновление инженерной инфраструктуры республики, сообщили в министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ региона.
Предприятие «Полимерная защита» начало выпуск полимерного анкерного листа, устойчивого к агрессивным средам. Продукция увеличивает срок службы сооружений до 50 лет и сокращает эксплуатационные затраты на 40−60%. Ранее эти материалы поставлялись из других регионов.
Второе производство запустило выпуск профилей из непластифицированного ПВХ для бестраншейного ремонта канализационных сетей. Технология спирально-навивной реконструкции позволяет восстанавливать изношенные участки без отключения потока, сокращая сроки работ в восемь раз, а затраты — на 30%.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.