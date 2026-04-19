Ричмонд
+10°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

IRNA: Иран отказался участвовать в новом раунде переговоров с США

Иран отказался от нового раунда переговоров с США из-за чрезмерных требований и противоречий в позиции Вашингтона.

Источник: Комсомольская правда

Иран отказался от участия в новом раунде переговоров с Соединенными Штатами по урегулированию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает государственное информационное агентство Ирана IRNA.

Согласно источнику, Тегеран считает чрезмерными выдвинутые Вашингтоном требования. Также иранская сторона указала на постоянное изменение позиции США и неоднократные противоречия, наблюдаемые в позиции американской администрации. Еще одной причиной стала блокада Ормузского пролива, которую власти Ирана считают нарушением установленного между странами прекращения огня.

Ранее KP.RU сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил об отправке американских представителей в Исламабад для переговоров по Ирану. По словам главы Белого дома, Вашингтон предложил Тегерану «справедливую и разумную сделку».

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
