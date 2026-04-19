IRNA: Иран отказался участвовать в новом раунде переговоров с США

Иран отказался от участия в новом раунде переговоров с Соединенными Штатами по урегулированию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает государственное информационное агентство Ирана IRNA.
Согласно источнику, Тегеран считает чрезмерными выдвинутые Вашингтоном требования. Также иранская сторона указала на постоянное изменение позиции США и неоднократные противоречия, наблюдаемые в позиции американской администрации. Еще одной причиной стала блокада Ормузского пролива, которую власти Ирана считают нарушением установленного между странами прекращения огня.
Ранее KP.RU сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил об отправке американских представителей в Исламабад для переговоров по Ирану. По словам главы Белого дома, Вашингтон предложил Тегерану «справедливую и разумную сделку».