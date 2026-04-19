Ричмонд
+10°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Корпус Можайского техникума в Подмосковье отремонтируют до конца года

После завершения работ учебное пространство оснастят современной мебелью и оборудованием.

Капитальный ремонт учебно-производственного корпуса и мастерских техникума на улице Мира в Можайске завершат до конца года, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Работы ведутся в ходе реализации национального проекта «Молодёжь и дети».

Готовность объекта превысила 22%. Строители приступили к установке новых окон и кровельным работам. В здании также ведется устройство стяжки пола, сантехнические и отделочные работы, монтаж инженерных сетей — вентиляции, водоснабжения, отопления — и электромонтаж. На объекте задействованы 58 человек и 3 единицы техники. После завершения ремонта учебное пространство оснастят современной мебелью и оборудованием.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.