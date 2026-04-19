В Саратовской области выбрали лучших сварщиков региона

Победителей конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик» наградили в Историческом парке «Россия — Моя история» в ходе регионального этапа всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Саратовской области. Мероприятие организовано по нацпроекту «Кадры».
Первое место и право представить Саратовскую область на федеральном этапе завоевал сотрудник завода «Нефтегазоборудование» Максим Лапин. Второе место занял Олег Лукьянов («Сервис Монтаж»), третье — Вадим Журов (ПКФ «Экс-Форма»).
В соревнованиях, прошедших 14 апреля, участвовали 12 специалистов из Саратова, Энгельса и Балакова. Победители федерального этапа получат до 1 миллиона рублей. Впереди региональные этапы по номинациям «Швея», «Повар» и «Механизатор», которые Саратовская область проводит впервые.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.