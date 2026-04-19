Умер Владимир Шинкарев, советский и российский художник

Владимир Шинкарев родился 4 марта 1957 года в Ленинграде. В 1980-х вместе с Александром Флоренским, Дмитрием Шагиным и другими стал одним из создателей группы «Митьки» и по сути стал одним из ее главных идеологов. Он был автором многих текстов, которые и определили всю эстетику этого творческого объединения. Именно с его книги «Митьки», описывающей типичного митька — доброго беззаботного пьяницу из Ленинграда — началось одноименное арт-движение.