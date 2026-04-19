Умер Владимир Шинкарев, советский и российский художник

Советский и российский писатель и художник Владимир Шинкарева умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на слова его коллеги Дмитрия Шагина. По предварительным данным причиной его смерти стала сердечная недостаточность.
Владимир Шинкарев родился 4 марта 1957 года в Ленинграде. В 1980-х вместе с Александром Флоренским, Дмитрием Шагиным и другими стал одним из создателей группы «Митьки» и по сути стал одним из ее главных идеологов. Он был автором многих текстов, которые и определили всю эстетику этого творческого объединения. Именно с его книги «Митьки», описывающей типичного митька — доброго беззаботного пьяницу из Ленинграда — началось одноименное арт-движение.
Среди известных литературных работ Шинкарева — романы «Максим и Федор», «Отечество».
Работы художника выставлялись в Москве, Санкт-Петербурге, Нью-Йорке, Вене, Лос-Анджелесе, Париже, Рио-де-Жанейро, Антверпене, Кельне, и других городах.
Сейчас работы Владимира Шинкарева хранятся в собраниях Третьяковской галереи, Эрмитажа и Русского музея, а также в музеях Лондона и Нью-Йорка.
Ранее KP.RU писал, что самый дорогой художник России Эрик Булатов умер в 92 года. Его картина «Слава КПСС» была продана за $2,16 млн 17 лет назад — рекорд так и не побит.
Позднее стало известно, что умер Алексей Ги Коровин, художник и внук известного импрессиониста. Ему было 98 лет.