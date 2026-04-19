Ричмонд
+10°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выпускники детсада в Кувандыке Оренбургской области высадили голубые ели

Саженцы стали символом памяти о великой Победе.

Источник: Национальные проекты России

Воспитанники детского сада «Сказка» города Кувандык в Оренбургской области вместе с педагогами высадили голубые ели в честь своего выпуска в школу, что соответствует целям нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации Кувандыкского городского округа.

Саженцы стали символом памяти о великой Победе, а также олицетворяют новые начинания и путь, который ждет будущих первоклассников. Дети с энтузиазмом копали ямки, поливали деревца и засыпали землю. Отметим, что экологическое воспитание подрастающего поколения является одним из важных направлений дошкольного образования.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.