Выпускники детсада в Кувандыке Оренбургской области высадили голубые ели

Воспитанники детского сада «Сказка» города Кувандык в Оренбургской области вместе с педагогами высадили голубые ели в честь своего выпуска в школу, что соответствует целям нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации Кувандыкского городского округа.
Саженцы стали символом памяти о великой Победе, а также олицетворяют новые начинания и путь, который ждет будущих первоклассников. Дети с энтузиазмом копали ямки, поливали деревца и засыпали землю. Отметим, что экологическое воспитание подрастающего поколения является одним из важных направлений дошкольного образования.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.