Синоптик Ильин: до конца апреля устойчивое тепло не вернется в Москву

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин рассказал, когда в Москву вернется весеннее тепло. Температурные качели, которые фиксируются в настоящий момент, вполне нормальное явление для апреля, уверяет синоптик.
— То есть перед нами не «возвращение зимы», а обычная для апреля борьба двух воздушных масс. Одна тянет с севера холод, другая — с юга тепло, — говорит синоптик 360.ru.
С 20 апреля температура опустится еще ниже, местами возможен снег с дождем. Ильин призывает не пугаться, снег точно не покроет землю.
Что касается возвращения тепла, то до конца апреля оно придет, но будет неустойчивым.
— До конца апреля так и будут чередоваться периоды, когда температурой будет +12… +17 градусов в дневные часы, с периодами, когда в дневные часы температура будет подниматься всего лишь до +6… +11 градусов, — сказал Александр Ильин/
Будет много осадков в виде дождя, а иногда возможны несущественные снегопады.
Устойчивого весеннего тепла в ближайшие неделю-две ждать не стоит, но и суровой зимы тоже не будет.
Из-за предстоящего похолодания и обледенения трасс в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности, передает ОТР.
