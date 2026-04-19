В Подмосковье назвали пятерых призеров конкурса «Воспитатель года»

Имена призеров профессионального конкурса «Воспитатель года Подмосковья — 2026», который проводится в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети», объявили в Московской области, сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.
В конкурсе приняли участие 52 воспитателя из разных муниципалитетов. В финал вышли пять педагогов из Дмитровского округа, Щелкова, Подольска, Химок и Ленинского округа. Финальный этап «Профессиональный разговор» пройдет 20 апреля, где жюри назовет победителя.
Он представит Московскую область на всероссийском конкурсе «Воспитатель года России». Также победитель получит денежное поощрение в размере 500 тысяч рублей, призеры — по 100 тысяч рублей.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.