Нутрициолог Брабечан: витамины никогда не заменят полезные жиры

Полный отказ от жиров в рационе может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Даже тем, кто находится на диете и пытается сбросить лишний вес, нужно добавлять их в свой рацион. Об этом предупредил тренер-нутрициолог Юрий Брабечан.
Жиры необходимы для нормального функционирования организма: они входят в состав клеточных мембран, участвуют в синтезе гормонов, способствуют усвоению витаминов и поддерживают здоровье кожи и слизистых.
При недостатке жиров кожа становится сухой, появляются трещины, замедляется заживление ран. Также возможны сбои в гормональной системе, снижение иммунитета, хроническая усталость и перепады настроения. Витамины A, D, E и K являются жирорастворимыми, и без жиров их усвоение невозможно даже при избыточном приеме.
— Если убрать жир до нуля, витамины можно хоть ведром пить, толку будет мало, — пояснил специалист Газета.ru.
Умеренное количество жиров необходимо для выработки желчи, нормальной работы желудочно-кишечного тракта и поддержания энергетического баланса. При этом полный отказ от жиров может усугубить проблемы с ЖКТ и иммунитетом.
— Когда в питании почти нет жира, нарушается липидный барьер кожи, она перестает удерживать влагу, становится сухой и раздраженной, трескается на руках, пятках, губах, а ранки заживают медленнее, — отмечает эксперт.
Полезные жиры содержатся в рыбе, орехах, растительных маслах, яйцах и цельномолочных продуктах. Полный отказ от жиров, особенно на длительный срок, эксперт назвал путем к проблемам со здоровьем.
— Людям, ранее не употреблявшим много клетчатки, вводить капусту в рацион следует постепенно, чтобы избежать вздутия и тошноты, — рассказала aif.ru. — Также сырая капуста может вызвать колики и вздутие у детей — им стоит вводить капусту в рацион только с трех лет и в термически обработанном виде.
Кстати, отсутствие горячей еды в рационе может привести к тяжелым последствиям для пищеварительной системы. Об этом и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина в беседе с Известиями.
Отсутствие горячей пищи замедляет перистальтику, что может вызывать запоры. Такой рацион нарушает выработку пищеварительных ферментов, то есть пища хуже переваривается, что приводит к раздражению слизистой оболочки желудка, со временем — развитию гастрита, а в более серьезных случаях — к язвенной болезни.