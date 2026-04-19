Умер один из основателей группы «Митьки» Владимир Шинкарев

Один из основателей творческой группы «Митьки», член Союза художников России Владимир Шинкарев скончался на 73-м году жизни. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщил его коллега, художник Дмитрий Шагин.

— Дорогой Володенька! Царствие небесное и светлая память, — написал он на своей странице в социальных сетях.

Причина смерти художника не уточняется. Многие пользователи в комментариях выражают свои соболезнования.

Шинкарев родился 4 марта 1954 года. В 1977 году он завершил обучение на геологическом факультете Ленинградского государственного университета. Параллельно он посещал курсы в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище имени Мухиной и институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина.

Он был одним из основателей творческой группы «Митьки», чье становление началось с написанной им одноименной повести. По информации сайта Государственного Эрмитажа, в его коллекции находятся несколько расписных тарелок, созданных Шинкаревым.