Самбисты из Соль-Илецка завоевали 3 золота на межрегиональных соревнованиях

Спортсмены из Соль-Илецка Оренбургской области завоевали 3 золотых медали на межрегиональных соревнованиях по самбо «Средняя Волга» сезона 2025−2026 годов, что соответствует целям государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в администрации Соль-Илецкого городского округа.
Золотые медали завоевали Диана Черенкова из школы № 1, Нурман Туремуратов из школы № 5 и Айрат Сисингалиев из школы № 7. Серебряным призером стала Виктория Барабанова из школы № 4. Бронзу завоевал Махир Меджидов из школы № 2. Победителей подготовили тренеры Николай Кожевников, Ф. Н. Султанов, С. С. Дмитриевская и С. Т. Бисенов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.