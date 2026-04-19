В Киеве бывший военный после ссоры с соседом поджёг квартиру, открыл стрельбу по людям и взял заложников

В Киеве в Голосеевском районе мужчина открыл огонь по людям, после чего скрылся в супермаркете и взял заложников. Об этом, ссылаясь на украинские власти и местные СМИ, пишет РИА Новости в воскресенье, 19 апреля.
Инцидент произошёл накануне. Как сообщил глава нацполиции Украины Иван Выговский, сначала полицейских вызвали на обычную бытовую ссору: между мужчиной и его соседом вспыхнул конфликт, во время перепалки нападавший несколько раз выстрелил в оппонента из травматического пистолета.
После этого, как утверждает глава ведомства, агрессор побежал домой, забрал огнестрельное оружие и поджёг квартиру. Затем мужчина открыл стрельбу по людям на улице и укрылся в супермаркете, взяв посетителей в заложники. Нападавшим оказался бывший военный.
По данным мэра Киева Виталия Кличко, погибли шесть человек, ещё 15 получили ранения. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что стрелка ликвидировали во время задержания.
Во Владикавказе мужчина в маске ворвался в букмекерскую контору и ранил ножом сотрудницу. Девушку госпитализировали.