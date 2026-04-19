В Белгородской области 27 учебных заведений провели день открытых дверей

Участие в Едином дне открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» в Белгородской области приняли 21 техникум и 6 колледжей, сообщили в региональном департаменте образования.
Посетители экскурсий оказались внутри настоящих производственных процессов: они запускали роботов, осваивали симуляторы карьерных самосвалов, учились делать анализ крови и даже выявлять вредителей хлебных запасов.
Родители в это время встречались с представителями крупных агрохолдингов, которые гарантировали выпускникам рабочее место сразу после диплома со стартовой зарплатой выше средней по городу.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.