В Ульяновске впервые прошел Кубок по интеллектуальному троеборью

Кубок по интеллектуальному троеборью прошел в Ульяновске 11 апреля в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области.
Соревнования прошли на площадке Дворца культуры. В них приняли участие представители 24 муниципальных образований региона. Они состязались в турнире по шахматам, шашкам и нардам.
Цель турнира — дать новый импульс развитию интеллектуальных видов спорта. Как отметил председатель Контрольно-счетной палаты Ульяновска, член областной федерации шашек Игорь Егоров, спортсмены играли по единому регламенту с одинаковым временем на партию.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.