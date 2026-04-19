В Дубенском районе Тульской области прошел «Урок цифры»

Урок о квантовых технологиях прошел для учеников Гвардейской средней школы имени Героя России Новикова в Дубенском районе Тульской области, сообщили в региональном министерстве цифрового развития и связи. Проект реализуется в ходе нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Занятие провели заместитель министра цифрового развития Тульской области Роман Борисов и генеральный директор компании «Бревис» Антон Суслин. Школьники узнали, как устроен квантовый компьютер, чем он отличается от классического и какие задачи решает быстрее.
В открытом диалоге обсудили востребованные ИТ-специальности, где получить профильное образование и как мошенники используют технологии, включая искусственный интеллект. Отдельное внимание уделили защите персональных данных и финансовых операций.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.