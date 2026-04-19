«Спящий медведь» с цитатой Путина украсил Саров к 80-летию ВНИИЭФ

В Сарове отметили 80-летие Российского федерального ядерного центра ВНИИЭФ. Праздничная программа включала заседания научно-технических советов, поздравления партнеров и награждение сотрудников. Кульминацией стало открытие арт-объекта «Спящий медведь» на проспекте Музрукова. Об этом сообщили в пресс-службе городской думы Сарова.
В церемонии приняли участие руководители города и предприятий атомной отрасли, депутаты, сотрудники центра и жители. Скульптура установлена у Музея ядерного оружия и уже привлекла внимание горожан.
Как отметил председатель городской думы Александр Скляров, образ медведя символизирует мощь страны и ее готовность защищать свои интересы. На композиции размещена табличка с цитатой президента о защите своей земли.
Директор ВНИИЭФ Валентин Костюков подчеркнул, что сотрудничество двух ядерных центров остается ключевым для безопасности страны.
Глава Сарова Алексей Сафонов уверен, что «Спящий медведь» станет новой точкой притяжения. Праздничные мероприятия в честь юбилея продолжатся в течение года и завершатся концертом в августе.