Причиной смерти художника и писателя Шинкарёва стала сердечная недостаточность

Напомним, что художник и писатель Владимир Шинкарёв, один из основателей объединения «Митьки», ушёл из жизни в возрасте 72 лет. Шинкарёв родился 4 марта 1954 года в Ленинграде. Профессиональное образование он получил на курсах при ЛВХПУ имени Мухиной и в институте имени Репина, а затем окончил геологический факультет Ленинградского государственного университета.