Причиной смерти художника и писателя Шинкарёва стала сердечная недостаточность

Причиной смерти художника и одного из основателей группы «Митьки» Владимира Шинкарёва стала сердечная недостаточность. В момент смерти он находился в медицинском учреждении. Об этом РИА «Новости» сообщили в его семье.

Источник: Life.ru

Владимир Шинкарёв умер в 16:00. Отдельно отмечается, что дата и место прощания с художником будут объявлены позже.

Напомним, что художник и писатель Владимир Шинкарёв, один из основателей объединения «Митьки», ушёл из жизни в возрасте 72 лет. Шинкарёв родился 4 марта 1954 года в Ленинграде. Профессиональное образование он получил на курсах при ЛВХПУ имени Мухиной и в институте имени Репина, а затем окончил геологический факультет Ленинградского государственного университета.

