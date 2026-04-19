Трамп: США уничтожат электроподстанции и мосты Ирана при отказе от сделки

— Мы предлагаем очень справедливую и разумную сделку, и я надеюсь, что они ее примут, потому что если нет, Соединенные Штаты уничтожат все электростанции и каждый мост в Иране, — заявил Трамп.
Американский лидер отметил, что такой ультиматум спровоцирован тем, что Иран якобы открыл огонь по двум судам в Ормузском проливе 18 апреля. Он добавил, что это нарушает соглашение, достигнутое между Вашингтоном и Тегераном. Американский лидер также сообщил, что его представители уже прибыли в Исламабад, Пакистан, чтобы провести переговоры с иранскими политиками в понедельник вечером, 20 апреля.
Глава Белого дома заявил, что США должны прекратить играть роль «хорошего парня», и заявил, что в случае отсутствия соглашения с Тегераном он «с честью» выполнит свои угрозы.
Делегацию американцев на переговорах возглавит лично вице-президент Джей Ди Вэнс.