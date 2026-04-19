Ричмонд
+10°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: США уничтожат электроподстанции и мосты Ирана при отказе от сделки

Соединенные Штаты Америки планируют разрушить все мосты и электроподстанции Ирана, если его представители не примут предложенную американской стороной сделку. С таким заявлением в воскресенье, 19 апреля, выступил президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Соединенные Штаты Америки планируют разрушить все мосты и электроподстанции Ирана, если его представители не примут предложенную американской стороной сделку. С таким заявлением в воскресенье, 19 апреля, выступил президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

— Мы предлагаем очень справедливую и разумную сделку, и я надеюсь, что они ее примут, потому что если нет, Соединенные Штаты уничтожат все электростанции и каждый мост в Иране, — заявил Трамп.

Американский лидер отметил, что такой ультиматум спровоцирован тем, что Иран якобы открыл огонь по двум судам в Ормузском проливе 18 апреля. Он добавил, что это нарушает соглашение, достигнутое между Вашингтоном и Тегераном. Американский лидер также сообщил, что его представители уже прибыли в Исламабад, Пакистан, чтобы провести переговоры с иранскими политиками в понедельник вечером, 20 апреля.

Глава Белого дома заявил, что США должны прекратить играть роль «хорошего парня», и заявил, что в случае отсутствия соглашения с Тегераном он «с честью» выполнит свои угрозы.

Трамп уже говорил, что переговоры Вашингтона и Тегерана пройдут в Исламабаде 20 апреля. Он добавил, что Белый дом предлагает «разумную и справедливую сделку». При этом он предупредил, что в случае отказа от переговоров США готовы нанести удары по электростанциям и мостам на территории Ирана.

Делегацию американцев на переговорах возглавит лично вице-президент Джей Ди Вэнс.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше