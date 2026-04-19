Дзержинский «Химик» обыграл «Крылья Советов-2» со счетом 2:1

Дзержинцы вырвали победу в добавленное время.

Дзержинский «Химик» победил «Крылья Советов-2» 19 апреля.

Соперники открыли счет уже на 4−1 минуте — 1:0.

На 86-й минуте Андрей Савинов нанес удар из-за пределов штрафной — 1:1.

Уже в добавленное время капитан дзержинцев Артем Широков получил мяч и отправил его с вращением в дальний угол — 2:1.

«Вот за это мы любим футбол. Не сдаваться, когда все идет не так. Бороться до последней секунды. И побеждать на характере», — написал в своем канале МАХ председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Следующий матч «Химик» проведет 26 апреля дома с «Челябинском-2». (6+).