Россиян предупредили о скрытой опасности покраски батарей

По словам эксперта, владельцы часто не знают, какой тип краски использовался изначально. Различные покрытия могут вступать в химические реакции, образуя токсичные соединения: бензол, толуол, ксилол и формальдегид. При нагреве радиатора испарение летучих компонентов усиливается многократно.
Юрченко советует перед покраской обязательно удалить старое покрытие и использовать грунтовку, что снизит риск взаимодействия слоёв. Для радиаторов нужно выбирать специальные термостойкие краски с низкой эмиссией вредных веществ. Покупать продукцию следует только у проверенных производителей, имеющих сертификаты экологической безопасности.
Не стоит экономить на материалах: дешёвые краски содержат больше токсичных добавок и растворителей. После покраски рекомендуется регулярно проветривать помещение.
Ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы предупредил, что самостоятельно менять батареи в квартире запрещено. В домах советской постройки радиаторы считаются общедомовым имуществом, и замена приравнивается к порче. Необходимо обращаться в управляющую компанию. В новостройках с горизонтальной разводкой прибор можно заменить, но только после согласования с УК.
Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.