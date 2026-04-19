Россиян предупредили о скрытой опасности покраски батарей

Ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы предупредил, что самостоятельно менять батареи в квартире запрещено. В домах советской постройки радиаторы считаются общедомовым имуществом, и замена приравнивается к порче. Необходимо обращаться в управляющую компанию. В новостройках с горизонтальной разводкой прибор можно заменить, но только после согласования с УК.