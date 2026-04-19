Дептранс предложил жителям Москвы, поменявшим резину, воспользоваться метро

Дептранс Москвы заявил, что из-за ночных заморозков 20 мая жителям столицы, поменявшим резину на летнюю, следует рассмотреть возможность воспользоваться метро, а не своим автомобилем.
Как уточняется, ночью ожидается снег и похолодание до 3 градусов ниже нуля. В такую погоду летняя резина опасна, поскольку не обеспечивает достаточного сцепления с дорогой.
Машину может занести, а тормозной путь существенно увеличивается.
Московских автомобилистов попросили не подвергать риску себя и других.
Дептранс обращался к жителям Москвы с похожей просьбой 7 апреля.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.