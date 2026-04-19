В РФ предложили альтернативу вырубке деревьев под ЛЭП

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 апреля. /ТАСС/. Специалисты Новгородского государственного университета (НовГУ) и ПАО «Россети» предложили новый подход к содержанию охранных зон рядом с линиями электропередачи (ЛЭП). Он позволит снизить затраты на содержание просек и предотвратит их заболачивание, об этом ТАСС сообщил доцент кафедры геоэкологии и лесоустройства НовГУ Эдуард Авдеев.
«Вместо постоянной, дорогостоящей и неэффективной вырубки деревьев предлагается сажать на этой территории низкорослые деревья и кустарники, которые не помешают работе ЛЭП. Это позволит снизить экономические затраты на содержание просек и сохранить лесную экосистему. Лес обладает способностью к самовосстановлению. Ширина просек в охранных зонах ЛЭП редко превышает 100 м. Поэтому эти просеки быстро зарастают пионерной древесно-кустарниковой растительностью. В лесной зоне европейской части России это прежде всего березы повислая и пушистая, тополь дрожащий, ольха серая, ивы. Так, поверхностные корни одного срубленного дерева осины могут образовать до 1 500 корневых отпрысков. За год каждый из них может вырасти до 1,5−2 м в длину. То есть уже в первые годы после разрубки охранных зон идет активное зарастание просек», — сказал Авдеев.
Охранная зона ЛЭП — это территория вдоль высоковольтных линий, где действуют строгие ограничения на строительство, высадку деревьев, складирование материалов, запуск летательных аппаратов. По словам Авдеева, это нужно, чтобы обеспечить безопасность людей и бесперебойную работу сети. Если ЛЭП проходит по территории леса, для нее прокладывается просека, где полностью вырубаются деревья и кустарники, чтобы высокие кроны не задевали провода. Базовая технология включает валку деревьев, обрубку сучьев и вершин, вывоз древесины, очистку места рубки и другие операции.
Вырубка леса в зоне ЛЭП на Северо-Западе России может приносить вред экосистеме, т. к. этот макрорегион относится к зоне избыточного переувлажнения: осадков выпадает больше, чем успевает испариться с поверхности почвы. Поэтому часто наблюдается заболачивание участков. «На разрубленных просеках в охранных зонах ЛЭП осушающая роль леса сводится до минимума. Это снижает транспортную доступность линий электропередачи для их технического обслуживания», — пояснил Авдеев.
Замена вырубки управляемым лесом.
Новый подход, который предлагают специалисты, заключается в том, чтобы в охранных зонах ЛЭП выращивать низкорослые деревья и кустарники. Нормативы допускают наличие насаждений высотой до 4 м. Поэтому перспективно создание на трассах ЛЭП плантаций ив и елей.
«Мы рекомендуем апробировать две дифференцированные схемы содержания трасс. В первом случае речь идет о защитных лесах, в которых запрещается химические препараты с токсичным действием. Это в том числе леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях, в водоохранных зонах, городские леса», — сообщил Авдеев.
Подавление роста нежелательных видов — осины и ольхи серой — осуществляется путем кольцевания стволов. У обработанных таким образом деревьев нарушается ток питательных веществ, и они постепенно в течение двух-трех лет усыхают. Подавление роста березы можно проводить путем обезвершинивания с одновременной заготовкой березовых веников, метел, березовых почек и сока.
Вторая схема будет эффективна для лесов, в которых использование химикатов не запрещается. Здесь бороться с ненужной древесной растительностью можно с помощью инъекций раствора гербицидов под кору. Как отмечают специалисты, такой подход позволит долгое время поддерживать трассы высоковольтных линий в рабочем состоянии, предотвратит зарастание территории высокими деревьями, которые могут привести к обрыву проводов. А также поможет сохранить экосистему и биоразнообразие леса.