Поддельный канал главы Неклиновского района вновь обнаружили в сети

Мошенники снова запустили фальшивую страницу от имени Василия Даниленко, главы Неклиновского района. О подделке он предупредил сам — в своих официальных аккаунтах.
Даниленко призвал жителей доверять только проверенным источникам: сайту администрации и его верифицированным страницам.
Он отметил, что если в мессенджерах пользователям пишут или звонят от его имени, не стоит отвечать, переходить по ссылкам, делиться личными данными или переводить деньги. По его словам, это классическая схема обмана, рассчитанная на доверчивость людей.