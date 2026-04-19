Спортсмены Оренбургской области завоевали 8 медалей на Кубке по киокусинкай

Восемь медалей завоевали спортсмены Оренбургской области на V Кубке Салавата Юлаева по киокусинкай, сообщили в министерстве спорта региона. Высокие результаты оренбургских спортсменов вносят вклад в популяризацию спорта и активного образа жизни в регионе, что соответствует задачам государственной программы «Спорт России».
Турнир прошел в Уфе. В нем приняли участие более 1500 спортсменов из 28 регионов России. Оренбуржцы привезли восемь медалей разного достоинства. Золото завоевала Виктория Коновалова среди юниорок до 55 кг. Серебряными призерами стали Азер Насиров (мужчины до 70 кг) и Анисия Марина (14−15 лет до 55 кг). Бронзу завоевали Егор Роменский, Семен Андреев, Эмиль Казакбаев, Светлана Анисимова и Айдар Кабулов. Тренируют спортсменов Азер Насиров и Виктор Прокопив.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.