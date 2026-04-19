Спортсмены Оренбургской области завоевали 8 медалей на Кубке по киокусинкай

Турнир прошел в Уфе. В нем приняли участие более 1500 спортсменов из 28 регионов России. Оренбуржцы привезли восемь медалей разного достоинства. Золото завоевала Виктория Коновалова среди юниорок до 55 кг. Серебряными призерами стали Азер Насиров (мужчины до 70 кг) и Анисия Марина (14−15 лет до 55 кг). Бронзу завоевали Егор Роменский, Семен Андреев, Эмиль Казакбаев, Светлана Анисимова и Айдар Кабулов. Тренируют спортсменов Азер Насиров и Виктор Прокопив.