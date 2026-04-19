Легенды спорта сыграли в волейбол с подростками Подмосковья

Волейбольный матч в ходе проекта «Тренер» сыграли в Московской области, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. В состязании подростки соревновались с олимпийскими чемпионами и заслуженными мастерами спорта, что соответствует целям госпрограммы «Спорт России».
Проект направлен на помощь подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Наставником ребят стала серебряный призер Олимпийских игр по волейболу, начальник команды ВК «Заречье-Одинцово» Александра Коруковец. Она отметила, что будет прививать детям любовь к спорту, уделяя внимание каждому индивидуально.
Перед матчем участников приветствовала двукратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира Светлана Хоркина. Она назвала проект настоящим, правильным и патриотическим, созданным людьми, которые защищали честь страны на спортивных аренах и на поле боя.
Вместе с подростками на площадку вышли также трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Брусникина и серебряный призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Иван Стретович. После матча для ребят провели автограф-сессию.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.