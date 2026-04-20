Ладожский мост не будут разводить до 4 мая из-за ремонтных работ

Федеральное казенное учреждение «Упрдор “Северо-Запад” сообщило, что до 4 мая 2026 года разводка Ладожского моста производиться не будет. Ограничение введено в связи с производством планово-предупредительных работ на разводном пролётном строении. Мост расположен на 40-м километре трассы Р-21 “Кола” в Кировском районе Ленинградской области.
Как пояснил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский, окончание работ запланировано на 14 сентября 2027 года. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов и строго соблюдать требования временных дорожных знаков.
Ладожский мост построен в 1978—1983 годах. Это единственный действующий разводной мост на сети федеральных автодорог в Ленинградской области. По результатам диагностики 2024 года выявлены значительные дефекты основных несущих конструкций, техническое состояние признано предаварийным. С декабря 2024 года на мосту действуют ограничения для транспорта общей массой свыше 23 тонн и нагрузкой на ось более 6 тонн.
Однако, по данным Управления, установленные ограничения игнорируются водителями грузового транспорта, что способствует дальнейшему развитию дефектов и может привести к полному закрытию моста.
В рамках планово-предупредительных работ подрядная организация ООО «СК “Балтийский Берег” восстановит гидроизоляцию, отремонтирует асфальтобетонное покрытие, металлические и железобетонные пролётные строения, опоры, деформационные швы и пришовные зоны. После завершения работ мост должен обеспечивать пропуск транспорта общей массой до 27 тонн и нагрузкой на ось до 10 тонн.
В Управлении отметили, что устранить все дефекты, влияющие на несущую способность, в рамках этих работ невозможно. Для приведения моста в нормативное состояние требуется реконструкция. Работы будут проходить ниже уровня проезжей части, поэтому участники движения не увидят ни процесса, ни дорожных рабочих. Управление приносит извинения за временные неудобства.