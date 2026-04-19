Похороны в России стали дороже: сколько теперь стоят гроб и рытьё могилы

По данным Росстата, в декабре 2025-го средняя стоимость гроба выросла на 9,3% год к году и достигла 8,6 тысячи рублей, а рытьё могилы подорожало на 13,3%, до 12,6 тысячи рублей. На этом фоне в январе — феврале 2026 года объём ритуальных услуг в России увеличился на 6,9%, а рынок в денежном выражении — на 15,7%, до 22,7 млрд рублей.