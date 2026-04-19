Партия «Прогрессивная Болгария» экс-главы Радева лидирует на выборах в стране

«Прогрессивная Болгария» набрала 37,5% голосов избирателей на парламентских выборах.

Источник: Комсомольская правда

Партия «Прогрессивная Болгария» бывшего президента страны Румена Радаева лидирует на парламентских выборах. Об этом сообщает агентство БТА.

«Согласно данным exit poll от компании Alpha Research, “Прогрессивная Болгария” получает 37,5%», — говорится в заявлении.

По данным источника, на втором месте по числу голосов находится коалиция ГЕРБ-СДС, которая имеет 16,2%. Также в основную пятерку партий выглядят избирательный блок «Демократическая Болгария» с 14,3%, партии «Движение за права и свободы» с 8,4% и «Возрождение» с 4,9%.

Ранее KP.RU сообщал, что возможная победа партии Румена Радева на парламентских выборах в Болгарии вызывает обеспокоенность среди европейских чиновников. Это связано с риском якобы появления «прокремлевского правительства» в стране из-за подхода экс-главы к президенту РФ Владимиру Путину и России.