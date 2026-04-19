Партия «Прогрессивная Болгария» экс-главы Радева лидирует на выборах в стране

Партия «Прогрессивная Болгария» бывшего президента страны Румена Радаева лидирует на парламентских выборах. Об этом сообщает агентство БТА.
«Согласно данным exit poll от компании Alpha Research, “Прогрессивная Болгария” получает 37,5%», — говорится в заявлении.
По данным источника, на втором месте по числу голосов находится коалиция ГЕРБ-СДС, которая имеет 16,2%. Также в основную пятерку партий выглядят избирательный блок «Демократическая Болгария» с 14,3%, партии «Движение за права и свободы» с 8,4% и «Возрождение» с 4,9%.
Ранее KP.RU сообщал, что возможная победа партии Румена Радева на парламентских выборах в Болгарии вызывает обеспокоенность среди европейских чиновников. Это связано с риском якобы появления «прокремлевского правительства» в стране из-за подхода экс-главы к президенту РФ Владимиру Путину и России.