Доцент Щербаченко: мошенников в мессенджерах выдает дата создания аккаунта

Эксперт дал советы, как обезопасить себя во время переписки в мессенджерах.

Источник: Комсомольская правда

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, как мошенники с помощью мессенджеров стали обманывать россиян.

Ежедневно злоумышленники рассылают россиянам в мессенджерах аудиофайлы и фотографии, которые содержат фишинговые ссылки. Они предназначены для кражи аккаунтов, а также с помощью них мошенники воруют финансовые данные жертв.

Атака приводит к тому, что жертва теряет деньги и доступ к своему профилю.

— Также на устройство может устанавливаться вредоносное программное обеспечение, — говорит NEWS.ru эксперт.

Он дал советы, как не попасть на уловки мошенников в мессенджерах. Прежде всего, нужно проверять, кто отправляет вам сообщения. Часто злоумышленники создают аккаунты, маскируясь под официальные — банки, маркетплейсы, госучреждения. Но в названии меняют всего одну букву или иную непримечательную деталь.

Распознать обман можно, сравнив имя пользователя с данными на официальном сайте и обратив внимание на дату создания профиля. Если профиль новый, это повод задуматься.

Когда в чате присылают ссылку, не стоит переходить по ней, воспользуйтесь информацией на официальном сайте.

— Включите двухфакторную аутентификацию и PIN-код в настройках мессенджера, — дал совет Щербаченко.