Милонов поддержал Лепса в желании усыновить братьев из детского дома

В Госдуме напомнили, что в стране есть очередь на усыновление детей.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме поддержали желание Григория Лепса усыновить братьев из детского дома. Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов отметил, что артист решился на хорошее дело.

При этом депутат подчеркнул, что в стране существует очередь на усыновление.

— Я могу сказать на 99%, что свободных детей, которых можно было бы усыновить, сейчас в детских домах почти нет. Поскольку это братья, то, конечно, усыновлять двоих детей чуть сложнее, — отметил он в беседе с NEWS.ru.

Так как родственников разлучать нельзя, то двойное усыновление сложнее. Но, уверен депутат, для Григория Лепса оно вполне посильно.

— Поэтому большое ему спасибо. Он делает хорошие дела, — сказал Виталий Милонов.

Ранее стало известно, что Григорий Лепс намерен взять под опеку братьев четырех и шести лет. По оценкам артиста, на это может уйти от 4 до 6 месяцев.

