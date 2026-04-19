IT-эксперт Бедеров: дропперы становятся «расходным материалом» для преступников

Школьников все чаще вовлекают в дропперство — это схемы, при которых подростки обналичивают для мошенников украденные деньги, используя свои банковские карты или доступ к счетам. IT-эксперт Игорь Бедеров предупредил, что дропперы становятся «расходным материалом» для преступников, а для самих подростков участие в таких схемах может обернуться серьезными юридическими последствиями, включая уголовную ответственность.
Школьников привлекают обещаниями легкого заработка, однако последствия могут быть катастрофическими: за дропперство предусмотрена ответственность по статье 187 УК РФ, вплоть до 6 лет лишения свободы, пишет Газета.ru.
Эксперт дал ответ, на что нужно обратить внимание родителям, чтобы вовремя распознать грозящую ребенку опасность. Прежде всего, это резкие изменения в поведении и финансах ребенка, появление у него новых дорогих вещей, банковских карт или крупных сумм наличных без объяснения причин. Еще один показатель — скрытность и раздражительность. Так что стоит обращаться внимание на поведение и выстраивать доверительные отношения с ребенком.
Также важно объяснять суть подобных схем и рассказывать о правилах цифровой гигиены, не прибегая к запугиванию. Родителям стоит предлагать детям альтернативные легальные способы заработка и поощрять их интересы вне интернета.
Если подросток уже оказался втянут в мошенническую схему, эксперт рекомендует обратиться в полицию.
В апреле мошенники переключились на схему «легкой подработки» для студентов. Учащимся предлагают оформить кредит или рассрочку за процент, передает 360.ru.
С 1 июля текущего года в России при осуществлении транзакций через Систему быстрых платежей (СБП) будет требоваться обязательное указание идентификационного номера налогоплательщика (ИНН). Эта мера направлена на борьбу с дропперством, сообщает aif.ru.