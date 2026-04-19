Белорусские коммунальщики закупят малую технику для расчистки снега во дворах, которая заменит неэффективный ручной труд

ЖКХ Беларуси начнет убирать снег во дворах малой техникой вместо ручного труда.

Источник: Комсомольская правда

Коммунальщики закупят малую технику для расчистки снега во дворах, которая заменит неэффективный ручной труд. Об этом в эфире телеканала СТВ сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило.

По словам главы госоргана, проблем с расчисткой уличной дорожной сети снежной зимой-2026 почти не было, а рост обращений фиксировался по дворовым территориям:

«Там, где машины мешали крупной технике подъехать расчистить дворовые территории».

Трубило рассказал, что МинЖКХ вместе с Министерством промышленности уже провели семинар, касающийся техники малой механизации, способной войти во двор.

«Ручной труд в такие обильные снегопады не совсем эффективен, а Минпром показал нам новые образцы техники средств малой механизации. Уже есть предзаказы, и заключены контракты. Будет эта техника к следующей зиме закуплена, именно средства малой механизации».

Ранее мы писали о хронологии последнего полета рухнувшего под Минском мотодельтаплана, где погибли пассажирка и пилот — музыкант белорусской группы «Цвет Алоэ»: «Одно из крыльев сломалось. И они начали пикировать вниз».