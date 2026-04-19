Белорусские коммунальщики закупят малую технику для расчистки снега во дворах, которая заменит неэффективный ручной труд

Коммунальщики закупят малую технику для расчистки снега во дворах, которая заменит неэффективный ручной труд. Об этом в эфире телеканала СТВ сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило.
По словам главы госоргана, проблем с расчисткой уличной дорожной сети снежной зимой-2026 почти не было, а рост обращений фиксировался по дворовым территориям:
«Там, где машины мешали крупной технике подъехать расчистить дворовые территории».
Трубило рассказал, что МинЖКХ вместе с Министерством промышленности уже провели семинар, касающийся техники малой механизации, способной войти во двор.
«Ручной труд в такие обильные снегопады не совсем эффективен, а Минпром показал нам новые образцы техники средств малой механизации. Уже есть предзаказы, и заключены контракты. Будет эта техника к следующей зиме закуплена, именно средства малой механизации».
