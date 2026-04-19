Сборная РФ по дзюдо заняла третье место в медальном зачете чемпионата Европы

Сборная России заняла третье место в общем медальном зачете чемпионата Европы по дзюдо, который прошел в грузинском Тбилиси. Об этом стало известно в воскресенье, 19 апреля.
Российские спортсмены завоевали две золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали. Золотые награды получили Мурад Чопанов в категории до 66 килограммов и Тимур Арбузов в весе до 81 килограмма, а серебро досталось Сабине Гилязовой. Бронзовые медали завоевали Арман Адамян, Валерий Ендовицкий, Марина Воробьева и Мадина Таймазова.
Первое место в медальном зачете на родной арене заняла сборная Грузии с четырьмя золотыми, двумя серебряными и одной бронзовой медалью. На втором месте оказалась команда Франции, которая собрала в общей сложности 12 наград: два золота, четыре серебра и шесть бронз.
22-летний Тимур Арбузов завоевал золотую медаль в весовой категории до 81 килограмма, одержав победу над трехкратным чемпионом мира, грузином Тато Григалашвили. Однако победа россиянина не прошла спокойно. Гимн России освистали во время церемонии награждения дзюдоиста.