Ростовскую область накроют грозы 20 апреля

В ночь на 20 апреля в Ростове начнется дождь с грозой — к дню осадки прекратятся. Ветер сохранится на уровне 14 м/с, температура опустится до +6…+15 °C.
По области ситуация серьезнее: в южных районах ожидаются сильные дожди с грозой, порывы ветра — до 16 м/с. Ночью на севере и западе региона столбики термометров могут опуститься до нуля. Днём потеплеет до +18 °C.
В ночь на 21 апреля снова похолодает — до околонулевых значений. Днём во вторник — не выше +17 °C, местами кратковременный дождь с грозой, ветер до 14 м/с.