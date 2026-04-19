Эстония запретит Фицо пролет через свои границы в Москву на парад Победы

Правительство Эстонии продлило запрет на пролет в Москву на парад Победы для самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который был введен ранее. Об этом в воскресенье, 19 апреля, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
— Фицо также не получит разрешения в этом году использовать воздушное пространство Эстонии для полета в Москву на парад 9 Мая. Мы запретили это в прошлом году, и тот же принцип действует и сейчас, — приводят слова министра на официальном сайте МИДа прибалтийской страны.
Цахкна отметил, что воздушное пространство Эстонии не должно использоваться «ни одним государством», стремящимся укрепить свои связи с Россией.
По словам самого Фицо, Литва и Латвия также не пустят через свое небо его самолет. Политик заверил, что найдет другой маршрут, как это уже произошло в 2025 году, когда Эстония также запретила пролет.
К примеру, Фицо может выбрать один из нескольких маршрутов: через Венгрию и Румынию с пролетом над Черным морем, либо через Австрию и Италию с выходом в нейтральные воды Средиземного моря и далее через Турцию.