Эстония запретит Фицо пролет через свои границы в Москву на парад Победы

Правительство Эстонии продлило запрет на пролет в Москву на парад Победы для самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который был введен ранее. Об этом в воскресенье, 19 апреля, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

— Фицо также не получит разрешения в этом году использовать воздушное пространство Эстонии для полета в Москву на парад 9 Мая. Мы запретили это в прошлом году, и тот же принцип действует и сейчас, — приводят слова министра на официальном сайте МИДа прибалтийской страны.

Цахкна отметил, что воздушное пространство Эстонии не должно использоваться «ни одним государством», стремящимся укрепить свои связи с Россией.

По словам самого Фицо, Литва и Латвия также не пустят через свое небо его самолет. Политик заверил, что найдет другой маршрут, как это уже произошло в 2025 году, когда Эстония также запретила пролет.

К примеру, Фицо может выбрать один из нескольких маршрутов: через Венгрию и Румынию с пролетом над Черным морем, либо через Австрию и Италию с выходом в нейтральные воды Средиземного моря и далее через Турцию.

Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше