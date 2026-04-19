«Балтика» сыграла в гостях вничью с лидером чемпионата

«Балтика» упустила победу в матче против лидера турнира. Встреча с «Краснодаром» в воскресенье, 19 апреля, завершилась со счётом 2:2.
В 25-м туре балтийцы отправились в гости к действующему чемпиону и лидеру турнирной таблицы. Южане выглядели очевидным фаворитом матча, но «Балтика» уже неоднократно становилась грозой авторитетов в этом сезоне. Эта встреча не стала исключением.
В первом тайме хозяева владели преимуществом и не использовали несколько опасных моментов, а первый же удар в створ ворот получился для калининградцев результативным. Отличный выстрел из-за пределов штрафной удался Мингияну Бевееву. В итоге на перерыв команды ушли с минимальным превосходством «Балтики».
Во второй половине «Краснодар» усилил давлением на ворота калининградцев и вскоре сравнял счёт. Гол забил Хуан Боселли — 1:1.
Однако играть на ничью балтийцы не собирались. На 66-й минуте несогласованными действиями в чужой штрафной воспользовался Максим Петров, который сумел вновь вывести «Балтику» вперёд.
Играть оставалось ещё полчаса — они выдались очень непростыми для калининградцев. Хозяева бросили все силы на исправление ситуации. В компенсированное время статус-кво им удалось восстановить. Точный удар записал на свой счёт Жубал. В итоге «Балтика» вновь упустила победу и третью встречу подряд завершила со счётом 2:2.
Свой следующий матч «Балтика» проведут также в гостях. Уже 23 апреля калининградцы сыграют против «Ахмата».