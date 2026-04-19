В России разработали ИИ-модель, прогнозирующую кадровые потребности в туризме

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 апреля. /ТАСС/. Ученые Новгородского государственного университета (НовГУ) имени Ярослава Мудрого разработали методическую модель мониторинга вклада туризма в социально-экономическое развитие региона. Модель способна при помощи искусственного интеллекта оценивать зависимость между развитием туризма и региональной экономики, прогнозировать кадровые потребности и сезонные нагрузки на отрасль, сообщила ТАСС один из авторов разработки, профессор кафедры технологий управления НовГУ Наталья Омарова.
«Туристическая отрасль — это инструмент структурного развития территорий, влияющий на занятость, инвестиционную привлекательность, рост инфраструктуры и качество жизни населения. Поэтому особенно важно сформировать комплексную систему, которая позволит оценивать вклад туризма в социально-экономическое развитие региона. А использование ИИ-технологий позволит системе быть более адаптивной, точной и устойчивой, что критически важно в условиях нестабильной внешней среды», — отметила Омарова.
Авторы провели сравнительный межстрановой анализ внедрения ИИ в туристической сфере в странах с разным уровнем цифровой зрелости: Республика Корея, Германия, Россия, Турция, Индия и других. Это позволило выявить барьеры и драйверы цифровизации в туризме. Также был проведен контент-анализ цифровых платформ и туристических сервисов, чтобы определить направления использования ИИ на этапе потребительского выбора и онлайн-бронирования. «Результаты исследования показывают, что внедрение искусственного интеллекта в туристическую индустрию оказывает системное воздействие на ее ключевые процессы: от взаимодействия с клиентами до стратегического управления», — отметила Омарова.
За период 2022—2024 годов доля туристических компаний, внедривших ИИ-технологии, возросла с 18% до 43% среди малых и средних предприятий и с 41% до 74% среди крупных международных игроков. В экономических показателях наиболее ярко ИИ проявил себя через такие параметры, как увеличение среднего чека на 12−17% за счет персонализированных предложений, сокращение операционных затрат на 15−22% в компаниях, применяющих ИИ в ценообразовании и логистике, рост индекса удовлетворенности клиентов в среднем на 14 пунктов у компаний, использующих интеллектуальные алгоритмы в службах поддержки и бронирования.
Предлагаемая модель строится по принципу многоуровневой оценки. Анализируются экономический, социальный, инфраструктурно-пространственный и аналитико-прогнозный уровни. «Показатели экономического блока — это валовая добавленная стоимость туристской индустрии, ее доля в валовом региональном продукте (ВРП), налоговые поступления, инвестиции в туристскую инфраструктуру. ИИ на этом уровне выявляет скрытые зависимости между развитием туризма и динамикой ВРП. В социальном блоке анализируются численность людей, занятых в туристской индустрии, доля туризма в общей занятости региона, уровень дохода работников, развитие малого и среднего предпринимательства, социальная доступность туристских услуг для местного населения. С помощью ИИ в этом случае можно, например, прогнозировать кадровые потребности региона», — отметила Омарова.
Инфраструктурно-пространственный блок оценивает загрузку транспортной инфраструктуры, развитие средств размещения, плотность туристских потоков, нагрузку на городскую и природную среду, уровень развития цифровой инфраструктуры туризма. Это позволяет с помощью ИИ прогнозировать сезонные и пространственные нагрузки, принимать решения по территориальному планированию. По словам Омаровой, разработанная модель может использоваться органами региональной власти, институтами развития и стратегического планирования в сфере туризма.