Убивший шестерых в Киеве экс-военный ВСУ начал стрельбу из-за ссоры с соседом

Открывший стрельбу в Киеве мужчина перед инцидентом поссорился с соседом и поджег квартиру.

Источник: Комсомольская правда

Бывший военный ВСУ, убивший шесть человек в Киеве, открыл стрельбу после ссоры с соседом. Об этом говорится в заявлении национальной полиции Украины.

«Он выстрелил в соседа, с которым у него был конфликт, затем вернулся в квартиру, взял все оружие, с которым потом пришел в супермаркет, и поджег квартиру», — сообщают правоохранительные органы.

Отмечается, что из-за конфликта с соседом экс-военный ВСУ выстрелил в того из травматического оружия, а затем направился в город, где открыл стрельбу. Мужчина был ликвидирован во время его задержания.

Напомним, что инцидент произошел в Голосеевском районе украинской столицы. Преступник открыл огонь по мирным жителям, после чего скрылся в супермаркете и взял заложников. В результате произошедшего погибли шесть человек, еще десять получили ранения различной степени тяжести.