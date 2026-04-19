Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Балтика» сыграла вничью с лидером чемпионата в Краснодаре

Матч с «Краснодаром» завершился со счётом 2:2.

«Балтика» упустила победу в матче против лидера турнира. Встреча с «Краснодаром» в воскресенье, 19 апреля, завершилась со счётом 2:2.

В 25-м туре балтийцы отправились в гости к действующему чемпиону и лидеру турнирной таблицы. Южане выглядели очевидным фаворитом матча, но «Балтика» уже неоднократно становилась грозой авторитетов в текущем сезоне. Эта встреча не стала исключением.

Сначала хозяева владели преимуществом и не использовали несколько опасных моментов, а первый же удар в створ ворот получился для калининградцев результативным. Отличный выстрел из-за пределов штрафной удался Мингияну Бевееву. В итоге на перерыв команды ушли с минимальным превосходством «Балтики».

Во второй половине «Краснодар» усилил давление на ворота калининградцев и вскоре сравнял счёт. Гол забил Хуан Боселли — 1:1.

Однако играть на ничью балтийцы не собирались. На 66-й минуте несогласованными действиями в чужой штрафной воспользовался Максим Петров, который сумел вновь вывести «Балтику» вперёд.

Играть оставалось ещё полчаса — они выдались очень непростыми для калининградцев. Хозяева бросили все силы на исправление ситуации. В компенсированное время им удалось восстановить статус-кво. Точный удар записал на свой счёт Жубал. В итоге «Балтика» вновь упустила победу и третью встречу подряд завершила со счётом 2:2.

Свой следующий матч подопечные Андрея Талалаева проведут также в гостях. Уже 23 апреля калининградцы сыграют против «Ахмата».