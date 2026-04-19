Министр ЖКХ сказал, сколько за капремонт платят сами белорусы, а сколько добавляет бюджет

Министр жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило сказал в эфире телеканала СТВ, сколько за капремонт платят сами белорусы, а сколько добавляет бюджет.
Услуга капремонта, по словам министра, имеет социальную направленность. Это отражается и в источниках ее финансирования.
«Если говорить о средствах, которые перечисляет население, то в год они порядка 500 миллионов перечисляют в общий котел и 850 миллионов добавляет бюджет, чтобы выполнить этот объем капитального ремонта», — заметил Трубило.
В эфире напомнили, что в планах коммунальщиков на 2026 — 2030 годы капитально отремонтировать порядка 14 миллионов «квадратов» жилья. Министр в связи с этим заметил:
«Планка, которую мы подняли в прошлой пятилетке, практически сохранится и в этой».
