Министр ЖКХ сказал, сколько за капремонт платят сами белорусы, а сколько добавляет бюджет

Источник: Комсомольская правда

Министр жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило сказал в эфире телеканала СТВ, сколько за капремонт платят сами белорусы, а сколько добавляет бюджет.

Услуга капремонта, по словам министра, имеет социальную направленность. Это отражается и в источниках ее финансирования.

«Если говорить о средствах, которые перечисляет население, то в год они порядка 500 миллионов перечисляют в общий котел и 850 миллионов добавляет бюджет, чтобы выполнить этот объем капитального ремонта», — заметил Трубило.

В эфире напомнили, что в планах коммунальщиков на 2026 — 2030 годы капитально отремонтировать порядка 14 миллионов «квадратов» жилья. Министр в связи с этим заметил:

«Планка, которую мы подняли в прошлой пятилетке, практически сохранится и в этой».

Также городское жилхозяйство сказало, какие организации выполняют капремонты в Минске. Еще структура назвала среднюю стоимость ремонта квадратного метра при капитальном ремонте, реальные сроки, работы, которые проводят только в теплое время года. А вот какие минские дома удобнее для проведения капремонта.

Ранее мы писали и о других особенностях капитальных ремонтов в Минске: через сколько лет выполняют, ведут ли благоустройство дворов, а также о том, что жильцы смогут сэкономить на ремонте подъездов.