Кроме того, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины актер Иван Кононенко, известный по роли в сериале «Слуга народа», где снимался украинский президент Владимир Зеленский, также был ликвидирован в зоне спецоперации. По данным источника, артист погиб во время боев на Курском направлении. Точная дата его смерти не сообщается.