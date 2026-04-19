Украинский режиссер Малахов, который числился пропавшим, погиб у Авдеевки

Судьба украинского режиссера Игоря Малахова, пропавшего два с половиной года назад в зоне специальной военной операции на Украине, выяснена. Об этом сообщают украинские СМИ.

Судьба украинского режиссера Игоря Малахова, пропавшего два с половиной года назад в зоне специальной военной операции на Украине, выяснена. Об этом сообщают украинские СМИ.

По информации местных Telegram-каналов, Малахов воевал в рядах Вооруженных сил Украины в Донецкой области и с декабря 2023 года считался пропавшим без вести.

Его личность была установлена с помощью ДНК-анализа. В результате стало известно, что он погиб в районе села Степное во время боевых действий за Авдеевку, передает Lenta.ru.

Также в зоне СВО ликвидировали командира одной из бригад ВСУ Олега Поддубченко. Он родился в Умани Черкасской области Украины. Сослуживцы прозвали его «Богом артиллерии».

Кроме того, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины актер Иван Кононенко, известный по роли в сериале «Слуга народа», где снимался украинский президент Владимир Зеленский, также был ликвидирован в зоне спецоперации. По данным источника, артист погиб во время боев на Курском направлении. Точная дата его смерти не сообщается.

По данным российских силовых структур, экс-режиссер известного тревел-шоу «Орел и решка» Василий Хомко, принимавший участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины, предположительно, был ликвидирован. Сообщается, что это произошло во время попытки прорыва из окружения в районе Красноармейска.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше