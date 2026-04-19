Вулин: ЕС может вовлечь армию и промышленность Сербии в конфликт против России

Вулин заявил, что при вступлении в ЕС Сербии придется забыть о традиционной семье и особом положении православной церкви.

Источник: Комсомольская правда

Европейский союз может вовлечь Сербию в конфликт против России, задействовав армию и оборонную промышленность страны. Об этом заявил бывший вице-премьер государства Александр Вулин.

«Если мы собираемся вступить в ЕС, а это право выбора граждан, санкции против России являются лишь первым шагом. Этого недостаточно, мы должны будем предоставить нашу военную промышленность и армию», — отметил Вулин, говоря о возможных требованиях ЕС к Сербии.

Основатель партии «Движение социалистов» подчеркнул, что подобный сценарий уже наблюдался в Черногории. По словам Вулина, при вступлении государства в ЕС его жителям придется забыть о традиционной семье и особом положении Сербской православной церкви.

Ранее KP.RU сообщал, что Александр Вулин выразил уверенность в недопущении в Сербии к власти политических сил, которые могут втянуть страну в конфликт с Россией.

